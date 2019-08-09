Счетная палата сообщила количество отремонтированных дорог в 2018 году

В 2018 году на местные дороги было потрачено почти 11 млрд грн (94% запланированных средств), в то же время дорог отремонтировано только 60% от плана, мостов – 45%, улиц и дорог в населенных пунктах – 30%.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

“Счетная палата проверила, как расходуются средства на дороги местного значения и в населенных пунктах Украины. Что мы обнаружили? В целом в 2018 году на местные дороги было потрачено субвенцию почти 11 млрд грн – 94% из запланированного. Вместе с тем, дороги отремонтированы лишь на 60% от плана, мосты – на 45%, улицы и дороги в населенных пунктах – на 30%”, – написал Пацкан.

Для примера он рассказал, что в Тернопольской области «порезали» некоторые дороги для ремонта на участки от 20 до 60 метров. Каждый участок можно было отдать «своим» подрядчикам без тендера, то есть без конкуренции за заказы.

В 2018 году на ремонт дорог в Украине было потрачено 35 млрд грн. При этом на дороги государственного значения было направлено 23,8 млрд грн, а на дороги местного значения – около 11 млрд грн.