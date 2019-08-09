Словенская компания Tushek Supercars создала гибридный гиперкар

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Словенский автопроизводитель Tushek Supercars разработал гибридный гиперкар TS 900 H Apex.
Об этом сообщает портал Motor1.
В компании Tushek Supercars заявляют, что автомобиль является гибридным гиперкаром.
Он будет представлен на автосалоне Salon Prive Concours в Великобритании, который откроет двери 7 сентября.
В то же время в компании не сообщают ни сколько он будет стоить, ни сколько всего его экземпляров будет изготовлено.
Отмечается, что сам автомобиль имеет 4,2-литровый двигатель типа V8 и два электромотора мощностью в 950 лошадиных сил.
Его вес достигает всего 1410 килограммов.
TS 900 H Apex может разогнаться до 100 км в час за считаные 2,5 секунды, а его максимальная скорость может составлять 380 км в час.
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