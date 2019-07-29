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Клиенты ПриватБанка в июле оставили миллион "на чай"

Клиенты ПриватБанка в июле оставили миллион "на чай"

Чаевые-cashless от ПриватБанка побили рекорд: в июле посетители украинских заведений оставили миллион гривен “на чай”.

Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.

В конце прошлого года ПриватБанк запустил возможность оставлять чаевые без наличных, расплачиваясь банковской картой. И с каждым месяцем популярность чаевых-cashless растет. Так, в июле клиенты банка оставили “на чай” миллион гривен. Для сравнения, в июне оборот чаевых составил 621 тысячу гривен.

“Клиенты, которые рассчитываются в кафе и ресторанах картой, не всегда имеют при себе наличные, чтобы поблагодарить за хорошее обслуживание. Чаевые-cashless – это просто дополнительная транзакция на терминале: посетитель сам выбирает, сколько оставить на чай, и деньги зачисляются на зарплатную карточку официанта”, – отметил руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов.

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Всего за месяц официанты в заведениях получили почти 11 000 транзакций чаевых. А рекордная сумма чаевых, которую оставили клиенты ПриватБанка, составляет 4874 гривны.

По материалам Finance.UA
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