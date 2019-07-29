Кто наиболее активно оформлял электронные визы в Украину в первой половине 2019 года

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Как сообщают в МИД, оформлением электронных виз в Украину за январь-июль 2019 года воспользовались иностранцы из 52 стран.
Об этом написал государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в Twitter.
Украинские электронные визы наиболее активно в первой половине 2019 года оформляли граждане Китая, Австралии и Саудовской Аравии.
В 2019 году Министерством иностранных дел централизованно оформлено более 20 тысяч электронных виз иностранцам.
Украинские электронные визы активно оформляли:
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