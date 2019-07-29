Кто наиболее активно оформлял электронные визы в Украину в первой половине 2019 года

Как сообщают в МИД, оформлением электронных виз в Украину за январь-июль 2019 года воспользовались иностранцы из 52 стран.

Об этом написал государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц в Twitter.

Украинские электронные визы наиболее активно в первой половине 2019 года оформляли граждане Китая, Австралии и Саудовской Аравии.

В 2019 году Министерством иностранных дел централизованно оформлено более 20 тысяч электронных виз иностранцам.

Украинские электронные визы активно оформляли:

граждане Китая,

граждане Австралии,

граждане Саудовской Аравии.

Справка Finance.ua

Все типы виз (транзитных, краткосрочных, долгосрочных) – 65 долл. США (если иное не предусмотрено международными договорами Украины).

За оформление некоторых категорий виз иностранцам из определенных стран консульский сбор взимается по тарифной ставке, превышающей 65 долл., учитывая принцип взаимности.