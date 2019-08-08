На продажу выставили двигатель за 800 тысяч долларов

Редкий сам по себе двигатель LaFerrari 2017 года выпуска появился в продаже на eBay. Он имеет пробег в 32 километра и цену в 800 тысяч долларов.

Продавец второй раз выставляет лот с двигателем и имеет не очень хорошие рецензии. Впервые двигатель появился в продаже в начале 2018 года с ценником в 325 000 долларов. Сейчас новая попытка его продать, но ценность мотора возросла более чем в два раза.

На фото видно, что мотор имеет маленький пробег, но вот откуда он появился у владельца, не сообщается. Но издания не раз писали о разбитых суперкарах LaFerrari в последние годы и вероятно агрегат был вытащен из одной из разбитых машин.

Нельзя отрицать, что 6,3-литровый двигатель V12 LaFerrari является особенным, он не отличается значительно от двигателя Ferrari F12 Berlinetta. И определенно не стоит цены целого спорткара.