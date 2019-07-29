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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (32,466 млн и 22,987 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (28 и 29), максимальный курс продажи доллара 25,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,26-25,27 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 57 активных заявок по доллару на сумму более 55,453 млн грн, которые распределились следующим образом:
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,2400 – 10 000
25,2500 – 5 000
25,2500 – 5 500
25,2500 – 30 000
25,2600 – 35 000
25,2700 – 111 111
25,2700 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,2744 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,2152 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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