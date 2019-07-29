Американский нефтегазовый гигант купил конкурента за 55 миллиардов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Американская нефтегазовая компания Occidental Petroleum заявила о завершении приобретения конкурента Anadarko Petroleum в ходе сделки, оцениваемой в 55 млрд долларов.
Сумма сделки учитывает долг Anadarko. Более 99% акционеров Anadarko на специальном собрании в четверг проголосовали в пользу приобретения.
Акционеры Anadarko получают 59 долларов наличными и 0,2934 обыкновенных акций Occidental за каждую бумагу Anadarko. Начиная с пятницы, обыкновенные акции Anadarko не будут торговаться на бирже в Нью-Йорке.
В конце апреля Occidental Petroleum направила письмо совету директоров компании Anadarko Petroleum Corporation с предложением купить все акции компании по 76 долларов за штуку, перебив таким образом предложение Chevron, которая оценила стоимость одной акции Anadarko Petroleum в 65 долларов. Позже Anadarko объявила, что компания проведет переговоры с Occidental.
Occidental Petroleum Corporation – нефтегазовая компания, работающая в США, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Центральный офис компании находится в Хьюстоне.
Американская компания Anadarko являлась одной из крупнейших в мире независимых компаний по разведке и добыче нефти и природного газа. Компания была основана в 1959 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Данилишин сообщил об обратной стороне медали роста курса гривныВчера, 14:02 - 20925 13
О чем свидетельствует подпись водителя в постановлении о нарушении ПДД - решение ВСВчера, 19:20 - 49208 11
20 млрд инвестиций в инфраструктуру: Зеленский заявил об изменениях в УкраинеВчера, 15:01 - 2199 8
Почти 19 млн убытков: НАБУ подготовило подозрение экс-председателю НКРЭКУ по делу "Роттердам+"Вчера, 14:38 - 1165 7
В Киеве отремонтировали 900 км дорог - КличкоВчера, 15:49 - 388 5
О чем свидетельствует подпись водителя в постановлении о нарушении ПДД - решение ВСВчера, 19:20 - 49208 11
Данилишин сообщил об обратной стороне медали роста курса гривныВчера, 14:02 - 20925 13
Автофиксация нарушений правил дорожного движения может заработать уже в этом годуВчера, 17:23 - 2985 1
Газ подорожает осенью и украинцам сразу пересчитают платежки - эксперт6 ч. назад - 2446 4
В «Борисполе» назвали самые пунктуальные авиакомпании в июлеВчера, 20:01 - 2397
Huawei представила операционную систему Harmony OS29 мин. назад - 11
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)Вчера, 12:10 - 418
Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)Позавчера, 12:10 - 343 2
Открыт механизм биологического бессмертия29.07.2019, 15:46 - 5812
В Австралии состоялся первый автономный 5G-звонок25.07.2019, 16:10 - 1913