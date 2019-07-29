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Американский нефтегазовый гигант купил конкурента за 55 миллиардов

Американский нефтегазовый гигант купил конкурента за 55 миллиардов

Американская нефтегазовая компания Occidental Petroleum заявила о завершении приобретения конкурента Anadarko Petroleum в ходе сделки, оцениваемой в 55 млрд долларов.

Сумма сделки учитывает долг Anadarko. Более 99% акционеров Anadarko на специальном собрании в четверг проголосовали в пользу приобретения.

Акционеры Anadarko получают 59 долларов наличными и 0,2934 обыкновенных акций Occidental за каждую бумагу Anadarko. Начиная с пятницы, обыкновенные акции Anadarko не будут торговаться на бирже в Нью-Йорке.

В конце апреля Occidental Petroleum направила письмо совету директоров компании Anadarko Petroleum Corporation с предложением купить все акции компании по 76 долларов за штуку, перебив таким образом предложение Chevron, которая оценила стоимость одной акции Anadarko Petroleum в 65 долларов. Позже Anadarko объявила, что компания проведет переговоры с Occidental.

Occidental Petroleum Corporation – нефтегазовая компания, работающая в США, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Центральный офис компании находится в Хьюстоне.

Американская компания Anadarko являлась одной из крупнейших в мире независимых компаний по разведке и добыче нефти и природного газа. Компания была основана в 1959 году.

По материалам Економічна Правда
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