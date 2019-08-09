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Volvo нарастила мировые продажи

Volvo нарастила мировые продажи

За первые семь месяцев 2019 года мировые продажи Volvo подскочили на 7,3% и составили почти 400 тысяч единиц авто.

Об этом сообщает пресс-служба Volvo Cars.

Судя из публикации, спрос на китайском рынке только за июль увеличился до 12,6 тысячи авто, что на 25% больше предыдущих показателей. За январь-июль 2019 года Volvo поставила в Китай 80 тысяч автомобилей, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мировые продажи марки за июль подскочили на 7,1% и составили почти 55 тысяч авто.

Общий рост зафиксирован благодаря запуску продаж новых моделей местного производства в Китае. Больше всего покупали кроссоверы XC40, XC60 и седан S90.

Для увеличения продаж Volvo также запустит в Китае производство гибрида и электрокара дочерней марки Polestar.

По материалам ТСН
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