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Минфин автоматизирует составление госбюджета

Минфин автоматизирует составление госбюджета

Министерство финансов собирается усовершенствовать работу своей информационной системы «Госбюджет».

Ведомство объявило тендер на доработку отдельных модулей программного обеспечения стоимостью 7,6 млн. грн. на площадке Prozorro.

Чиновники объясняют, что целью доработок является не только приведение алгоритмов существующей программы к новым требованиям (очевидно, речь идет об имплементации среднесрочного бюджетного планирования), но и сокращение рабочего времени сотрудников ведомства при подготовке документов.

К примеру, подрядчику придется переработать основной модуль – подсистему составления проекта Закона о Государственном бюджете Украины. В обновленной версии она должна будет:

  • Формировать предложения к проекту Бюджетной декларации в части изменения структуры расходов и учета новых политик.
  • Формировать прогноз ресурсов государственного и местных бюджетов.
  • Готовить предельные объемы расходов, а также формировать текстовую часть закона «О государственном бюджете Украины».
  • Формировать пояснительную записку.
  • Рассчитывать расходную часть госбюджета.
  • Формировать окончательный проект закона «О государственном бюджете Украины» и готовить аналитические материалы к нему.
  • Формировать аналитические материалы по динамике основных показателей государственного, местного и сводного бюджетов за 5 лет.
  • Формировать паспорта бюджетных программ и отчеты об их выполнении.
  • Формировать ориентировочные предельные показатели расходов государственного бюджета.
  • Формировать предложения к проекту бюджетной декларации в части целей государственной политики в соответствующей сфере деятельности.
  • Готовить отчетность.
По материалам УБР
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