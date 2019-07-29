Минфин автоматизирует составление госбюджета

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Министерство финансов собирается усовершенствовать работу своей информационной системы «Госбюджет».
Ведомство объявило тендер на доработку отдельных модулей программного обеспечения стоимостью 7,6 млн. грн. на площадке Prozorro.
Чиновники объясняют, что целью доработок является не только приведение алгоритмов существующей программы к новым требованиям (очевидно, речь идет об имплементации среднесрочного бюджетного планирования), но и сокращение рабочего времени сотрудников ведомства при подготовке документов.
К примеру, подрядчику придется переработать основной модуль – подсистему составления проекта Закона о Государственном бюджете Украины. В обновленной версии она должна будет:
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