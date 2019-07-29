В Китае представили смартфон с двумя дисплеями (фото)

Суббренд китайской компании ZTE — Nubia — представил свое последнее флагманское устройство — модель Z20 с двумя экранами.

Такое решение позволяет обойтись без фронтальной камеры, пишет GSMArena.

Два экрана могут работать независимо друг от друга для быстрого переключения между приложениями. Задний экран также служит постоянно включенным дисплеем и может быть настроен в играх для удобства использования. Это не первый случай, когда Nubia оснастила свои телефоны двумя экранами, поскольку прошлогодняя Nubia X также предлагала эту функциональность. Тем не менее, это очень редкое решение.

Главный экран Nubia Z20 представляет собой изогнутую 6,42-дюймовую FHD + AMOLED панель с минимальным верхним и нижним краями и без фронтальной камеры. Благодаря дополнительной 5,1-дюймовой панели HD + AMOLED вы сможете снимать свои селфи с помощью набора из трех задних камер.

Смартфон оснащен тремя тыльными камерами: 48-мегапиксельной с датчиком Sony IMX586 и оптической стабилизацией OIS; сверхширокоугольной 16-Мп (122,2°) и 8-мегапиксельной с 3-кратным телеобъективом.

Новинка работает на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855 Plus, оснащается 6 или 8 Гбайт оперативной памяти и управляется операционной системой Android 9 Pie с оболочкой Nubia UI 7.0.

Интересно, что телефон получил сразу два сканера отпечатков пальцев, расположенные по бокам корпуса, поэтому независимо от того, какой дисплей вы используете, сканер всегда на привычном месте.

Старт официальных продаж запланирован на 16 августа, а на международный рынок новинка выйдет в сентябре. Базовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища стоит 3499 юаней ($497), есть также вариант на 8/128 ГБ за 3699 юаней ($525), в то время как модель с 8/512 ГБ с максимальной спецификацией обойдется покупателям в 4199 юаней ($596). Nubia Z20 поставляется в черном, синем и оранжевом цветах.