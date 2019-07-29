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moneyveo доплачивает клиентам за кредиты: акция - до 15 августа

moneyveo доплачивает клиентам за кредиты: акция - до 15 августа

Микрофинансовая организация moneyveo проводит акцию: если вы возьмете первый кредит – получите бонус 5% от суммы кредита.

У вас есть возможность взять кредит под 0,01% и при этом дополнительно получить бонусы.

Сроки акции – с 8 по 15 августа включительно.

Сумма кредита – любая сумма до 10 000 грн.

Хочу получить бонус от moneyveo прямо сейчас

Как заработать на собственном кредите:

  • Зарегистрируйтесь в сервисе moneyveo и оформите кредит на любую сумму до 10 000 грн под 0,01%.
  • Дополнительно вам будет рассчитан бонус – 5% от суммы кредита.

Кредитные и бонусные средства поступят на вашу карту после оформления кредита.

Условия участия в акции – это должен быть первый кредит в сервисе.

Поучаствовать в акции и получить бонус 5%

По материалам Finance.UA
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