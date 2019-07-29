moneyveo доплачивает клиентам за кредиты: акция - до 15 августа

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Микрофинансовая организация moneyveo проводит акцию: если вы возьмете первый кредит – получите бонус 5% от суммы кредита.
У вас есть возможность взять кредит под 0,01% и при этом дополнительно получить бонусы.
Сроки акции – с 8 по 15 августа включительно.
Сумма кредита – любая сумма до 10 000 грн.
Как заработать на собственном кредите:
Кредитные и бонусные средства поступят на вашу карту после оформления кредита.
Условия участия в акции – это должен быть первый кредит в сервисе.
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