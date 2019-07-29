Рынок недвижимости оживится к октябрю, но и цены начнут расти - эксперт

В настоящее время на рынке жилой недвижимости еще чувствуется летнее затишье, которое продлится где-то до октября. Но тогда же вырастут и цены.

Такое мнение высказал эксперт по недвижимости Денис Шульга.

“Сегодня стопорит продажи упавший курс доллара. Многие из тех, кто накопил в валюте, ждут, когда доллар пойдет вверх. Это неудивительно – почти каждый год летом такая ситуация.

Но рынок ощутимо оживится во второй половине сентября, ближе к октябрю. Ведь в первой половине сентября еще период отпусков продолжается, бархатный сезон. Но и цены подрастут, соответственно”, – считает эксперт.

Шульга отмечает, что осенью вырастет и доллар, конечно, если не произойдет “феноменального прорыва в экономике”.

“Поэтому выгоднее – брать сейчас. Сегодня доллар ниже, цены ниже, застройщики готовы в несезон предоставлять скидки, рассрочки. Сегодня выгодно для тех, кто планирует покупать”, – считает эксперт.