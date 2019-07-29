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Национальный банк ввел ежемесячный индекс ожиданий деловой активности

Национальный банк ввел ежемесячный индекс ожиданий деловой активности

Национальный банк ввел новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики – ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА).

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики. Получение дополнительной оперативной информации позволит усилить аналитическую поддержку ключевых решений Национального банка.

В ежемесячных опросах для ИОДА будут принимать участие частные компании промышленности, строительства, торговли и сферы услуг. Несмотря на значительную долю в ВВП сельского хозяйства, предприятия этого сектора привлекаться к опросу не будут.

По материалам Finance.UA
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