ElectrifyAmerica разработает автономные зарядные станции для электромобилей

Если за рулем никого нет, то некому и воткнуть зарядный кабель. Поэтому в будущем автономными должны быть не только автомобили, но и зарядные станции. Именно такую сеть собираются развернуть ElectrifyAmerica и StableAuto.

Совместно со стартапом StableAuto компания намерена разработать полностью автономную станцию — для робомобилей, в которых, очевидно, не будет водителя, который бы сам воткнул кабель в гнездо.

Решение от StableAuto выглядит как робоманипулятор, установленный рядом со стандартной зарядной стойкой. С помощью камеры с распознаванием образов он сам находит гнездо и начинает заряжать аккумулятор. Первая такая станция откроется в Сан-Франциско в начале 2020 года.

Зарядные станции будут самым мощным решением из всех, что есть в арсенале ElectrifyAmerica — на 150 кВт. Сейчас их потенциалом могут воспользоваться далеко не все электромобили, но в ближайшие годы с выходом новых моделей ситуация изменится.

Роборуку можно будет испытать минимум на трех моделях электромобилей — подключаемом гибриде Chrysler Pacifica Hybrid и Jaguar I-Pace, которые использует Waymo, а также Chevrolet Bolt, на которые свою автономную систему управления устанавливает Cruise.