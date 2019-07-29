В Австрии собираются провести гигабитный интернет по всей стране к 2030 году

Скоростной и стабильный гигабитный интернет (скорость до 1000 Мбит/с) по всей территории Австрии должен появиться в 2030 году.

Это предусматривает представленная ​​в Вене министром инфраструктуры Австрии Андреасом Райхгардтом новая стратегия развития широкополосной связи до 2030 года.

“Чтобы обеспечить будущее Австрии как места для ведения бизнеса, Австрия должна догнать ведущие мировые цифровые государства. В сфере инфраструктуры связи – основы диджитализации – министерство инфраструктуры ставит амбициозную цель создания всеобъемлющего доступа к гигабитной связи”, – заявил министр.

Согласно планам, гигабитный интернет должен быть обеспечен через 11 лет по всей территории Австрии, включая отдаленные горные и приграничные районы.

Сейчас в столице Австрии уже предлагают гигабитную скорость, однако в целом по стране, 70% которой составляют горные районы, средняя скорость интернета составляет около 30 Мбит/с. При этом, все еще существуют отдельные районы, где скорость сети не превышает 2 Мбит/сек, а в 20 тыс. домохозяйств вообще нет доступа к широкополосному интернету – ни через стационарный, ни через мобильный телефоны.

Предыдущая стратегия широкополосной связи до 2020 года предусматривала создание по всей территории Австрии интернет-сети со скоростью до 100 Мбит/с. Ожидается, что по состоянию на конец следующего года она будет выполнена почти полностью.