0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 194 0

Нацполиция расследует миллиардные махинации на строительстве Большой Окружной дороги

Нацполиция расследует миллиардные махинации на строительстве Большой Окружной дороги

Суд предоставил Национальной полиции право доступа к вещам и документам Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия их оригиналов.

Об этом говорится в решении Голосеевского районного суда Киева.

Речь идет о строительстве участка Большой Окружной дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской.

Уголовное производство касается признаков нарушения по статье “Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах”.

Ожидаемая стоимость договора на проведение строительных работ составила 375,6 млн гривен. Победителем торгов было объявлено ООО “Эко-строй-трейд”, цена в ходе торгов снизилась до 325,914 млн гривен.

Вскоре КГГА издала новое распоряжение о корректировке проекта, в результате чего стоимость строительства участка длиной 1,8 км выросла до 1,125 млрд грн.

В ходе досудебного расследования на месте проведения строительных работ был проведен осмотр. В результате следователи обнаружили, что пока никакие строительные или подготовительные работы там не проводятся.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Криминал
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.