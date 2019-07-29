Нацполиция расследует миллиардные махинации на строительстве Большой Окружной дороги

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Суд предоставил Национальной полиции право доступа к вещам и документам Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации с возможностью изъятия их оригиналов.
Об этом говорится в решении Голосеевского районного суда Киева.
Речь идет о строительстве участка Большой Окружной дороги от ул. Рокоссовского до ул. Богатырской.
Уголовное производство касается признаков нарушения по статье “Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах”.
Ожидаемая стоимость договора на проведение строительных работ составила 375,6 млн гривен. Победителем торгов было объявлено ООО “Эко-строй-трейд”, цена в ходе торгов снизилась до 325,914 млн гривен.
Вскоре КГГА издала новое распоряжение о корректировке проекта, в результате чего стоимость строительства участка длиной 1,8 км выросла до 1,125 млрд грн.
В ходе досудебного расследования на месте проведения строительных работ был проведен осмотр. В результате следователи обнаружили, что пока никакие строительные или подготовительные работы там не проводятся.
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