Украина увеличила торговлю со странами Евросоюза и сократила с СНГ (таблица)

Объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-июле 2019 года составил 26,237 млрд долларов, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (24,665 млрд долларов).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

При этом экспорт в страны ЕС врос на 8% до 12,188 млрд долларов, импорт вырос на 5% до 14,049 млрд долларов. Отрицательное сальдо составляет 1,861 млрд долларов. Доля стран ЕС в экспорте из Украины составила 42%, в импорте – 43%.

Согласно данным ГФС, объем внешней торговли товарами со странами СНГ сократился на 3%. Экспорт товаров из Украины упал на 5% до 3,864 млрд долларов, импорт – на 2% до 7,049 млрд долларов. Отрицательное сальдо выросло и составляет 3,185 млрд долларов. Доля стран СНГ в экспорте упала до 13,4%, в импорте – до 21,4%.