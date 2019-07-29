Автофиксация нарушений правил дорожного движения может заработать уже в этом году

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Правительство активно готовится к запуску в Украине полноценной автоматической системы фиксации нарушений правил дорожного движения автомобилистами. Невзирая на то, что правки в законодательство внесли еще в прошлом году, на деле автолюбителей-нарушителей до сих пор штрафуют по старинке. И только тех, кто попадет в поле зрения патрульных.
7 августа на площадке Prozorro Государственное агентство инфраструктурных проектов объявило крупный тендер на покупку компьютерного оборудования, которое должно стать сердцем украинской системы автофиксации – собирать данные с камер, анализировать их и выявлять нарушения.
Стоимость техники, по оценкам Госагентства, составляет 205 млн грн. Победитель аукциона, который состоится 15 октября, подрядчик, должен будет установить ее в зданиях МВД на ул. Довнар-Запольского и Лукьяновской в Киеве. Причем сделать это до 10 декабря 2019 года.
Финансирует закупку оборудования госбюджет.
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