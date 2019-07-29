0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Украина и Турция подписали договор о развитии делового сотрудничества

Украина и Турция подписали договор о развитии делового сотрудничества

В Стамбуле подписали договор между Украиной и Турцией относительно двустороннего развития делового сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте также: Президент: Экономика Украины будет расти на 5-7% в год

Отмечается, что договор подписали между Комитетом внешнеэкономических отношений Турции и Торгово-промышленной палатой Украины.

Договор продлевает действие предыдущего договора, подписанного еще в 1991 году. Им создали Деловой совет, работавший для укрепления бизнес-активности между двумя государствами.

«Целью подписания договора является дальнейшее развитие двустороннего делового сотрудничества Украины и Турции и активизация деятельности украинской и турецкой частей Делового совета», – объясняют в Офисе президента.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.