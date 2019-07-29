Украина и Турция подписали договор о развитии делового сотрудничества

В Стамбуле подписали договор между Украиной и Турцией относительно двустороннего развития делового сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Отмечается, что договор подписали между Комитетом внешнеэкономических отношений Турции и Торгово-промышленной палатой Украины.

Договор продлевает действие предыдущего договора, подписанного еще в 1991 году. Им создали Деловой совет, работавший для укрепления бизнес-активности между двумя государствами.

«Целью подписания договора является дальнейшее развитие двустороннего делового сотрудничества Украины и Турции и активизация деятельности украинской и турецкой частей Делового совета», – объясняют в Офисе президента.