Украина и Турция подписали договор о развитии делового сотрудничества

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В Стамбуле подписали договор между Украиной и Турцией относительно двустороннего развития делового сотрудничества.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Отмечается, что договор подписали между Комитетом внешнеэкономических отношений Турции и Торгово-промышленной палатой Украины.
Договор продлевает действие предыдущего договора, подписанного еще в 1991 году. Им создали Деловой совет, работавший для укрепления бизнес-активности между двумя государствами.
«Целью подписания договора является дальнейшее развитие двустороннего делового сотрудничества Украины и Турции и активизация деятельности украинской и турецкой частей Делового совета», – объясняют в Офисе президента.
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