Зеленский рассказал, как планирует привлекать инвестиции в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести большую приватизацию, создать эффективные правила работы на энергетических рынках и упростить правила ведения бизнеса.

Об этом он заявил, выступая в Стамбуле на украинско-турецком бизнес-форуме.

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“Мы проведем большую приватизацию и продадим эффективным инвесторам сотни интересных объектов, создадим нормальные, эффективные правила работы на энергетических рынках и упростим правила ведения бизнеса, убрав ограничения в сферах трудовых отношений и движения капитала. И это не весь список запланированных наших реформ, которые сделают Украину магнитом для инвестиций”, – сказал Зеленский.

По его словам, западные рынки “все это уже понимают”.

“И это только наше начало”, – добавил он.