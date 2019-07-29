Глеб Сегида: если списывают средства с вашей банковской карты

Все больше украинцев сталкиваются с проблемой – после совершения операции в интернете, со временем неизвестные начинают проводить списания средств с их банковской карты. Возможно ли решить эту проблему, уже столкнувшись с ней?

Лучший способ борьба с проблемами – это их профилактика. Поэтому самый простой способ – это не доверять данные своей платежной карты ненадежным сайтам и сервисам.

Например, в Интернете очень много сервисов, которые занимаются предоставлением кредитов на банковскую карту человека. Пользователь заполняет анкету, дает данные карты и получает на нее кредитные средства. Сервис периодически списывает деньги с карты в счет погашения задолженности.

Но, понимая популярность такой услуги, у популярных сервисов появилось и не мало подражателей. Такие сайты также, якобы выдают кредиты на карту. Однако если почитать условия, оказывается – они просто посредники, которые оказывают услуги в помощи получения кредита.

Конечно, такие услуги не являются бесплатными, и с пользователя списываются деньги за «финансовые услуги». При этом нет никакой гарантии получения кредитных средств.

Более того, сервис может и дальше продолжать списывать средства.

Чтобы не попасть в такую ситуацию:

Читайте условия предоставления сервиса/пользования сайта. Не просто ставьте галочку, а хоть быстро «пройдитесь» глазами по тексту;

Проверьте наличие лицензии Нацкомфинуслуг у данного сервиса – если это просто посредник, лицензии не будет;

Почитайте отзывы о сервисе/сайте;

Напишите, либо позвоните в службу поддержки сайта и разузнайте подробности предоставления услуг, со ссылками на эти нормы в договоре.

Если Вы уже попали в такую ситуацию

Скорее всего, списанные средства вернуть не получиться. Сделать это будет действительно очень сложно, особенно, если вы поставили галочку, что согласны с условиями предоставления сервиса, не прочитав их.

Формально сервис не предоставляет кредит, а значит, не должен соответствовать требованиям НБУ или Нацкомфинуслуг – наглядно раскрывать все условия по кредиту и размеры платежей.

Если списания продолжаются – надо обратиться в колл-центр банка и установить нулевой лимит на операции в интернете.

Также напишите заявление в отделении банка с требованием расследовать этот случай и вернуть деньги на ваш счет. На практике такие случаи редко заканчиваются в пользу клиента. Скорее всего, банк даст ответ, что клиент сам передал данные по карте и сам несет ответственность за такую операцию.

Далее – карту придется или перевыпускать, или постоянно поднимать лимит перед проведением своей операции.

К сожалению, CVV2 код по карте нельзя изменить. И если у кого есть данные карты (номер, имя владельца, срок действия и CVV2), он сможет и дальше проводить списания.

Второй шаг – обратиться с заявлением в правоохранительные органы о совершении преступления по статье 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

К заявлению приложить выписки по счету, а также запросить в банке детальную выписку с реквизитами торговца услуг, в пользу которого были списания. Последнее полиция может сделать и сама в рамках открытого производства, но лучше сделать это сразу самому.

В случае, если сервис таки предоставляет кредиты и имеет лицензию Нацкомфинуслуг – обратитесь с жалобой в это ведомство.

Глеб Сегида, управляющий партнер Pravovest Law Firm