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Нацбанк прогнозирует новую программу с МВФ объемом в $10 млрд

Нацбанк прогнозирует новую программу с МВФ объемом в $10 млрд

Национальный банк Украины прогнозирует, что объем новой программы макроэкономического финансирования с Международным валютным фондом составит 10 млрд долларов.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью Financial Observer.

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По словам Сологуба, новая программа, в отличие от действующей, будет в формате EFF (Extended Fund Facility, сейчас в Украине действует программа stand-by). Объем этой программы составит 5-10 миллиардов долларов, а срок ее действия – 4 года.

«Обычно программа EFF продолжается 2,5-4 года. Мы используем эти параметры в макроэкономических прогнозах Нацбанка. Размер программы будет зависеть от ее продолжительности. Мы считаем, что это будет 5-10 миллиардов долларов», – сообщил Сологуб.

По его словам, первый транш МВФ в пределах уже новой программы должен поступить в Украину до конца 2019 года. Его размер составит 2 миллиарда долларов. В дальнейшем Нацбанк прогнозирует поступление траншей по 2 миллиарда долларов ежегодно.

По материалам hromadske.tv
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