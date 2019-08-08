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Япония выделит почти $1 млрд на технологии по борьбе со старением

Япония выделит почти $1 млрд на технологии по борьбе со старением

Власти Японии намерены выделить $921 млн на развитие технологий, препятствующих потере функциональности в старости, а также решение других важных для страны проблем с помощью инноваций. Об этом сообщает ITC.

В ближайшее время для исследователей и ученых японское правительство проведет конкурс, на котором рассмотрит высокотехнологичные проекты в 25 отраслях. По задумке чиновников, развитие новых технологий поможет Японии раз и навсегда решить множество насущных проблем, таких как промышленные отходы, увеличение среднего возраста населения, загрязнение океана.

К примеру, ввиду спада рождаемости власти ищут выход в технологиях, которые позволили бы дольше оставаться активными и работоспособными — в частности, речь идет о создании киборгов.

Другие сферы интересов Японии — искусственная гибернация, «с помощью которой люди смогут погружаться в спячку, как это делают некоторые животные, что будет благоприятно сказываться на их здоровье и продлевать жизнь»; достижение 100% утилизации промышленных отходов в течение 30−40 лет, а также разработка технологий автоматического сбора и переработки океанического мусора.

По материалам НВ
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