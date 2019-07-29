Цены на коттеджи в пригороде Киева будут расти до конца года

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С января по июнь рост стоимости коттеджей составил в среднем 4%. При этом к концу году их цена может вырасти еще на 10-12%. Сильное подорожание продавцы ждут осенью.
Об этом рассказал управляющий партнер компании АVM Development Group Владислав Кононов в комментарии UBR.
Основная причина подорожания – активизация покупателей. Увеличение стоимости коттеджей практически соответствует ценовой динамике по жилью в многоквартирных домах пригорода: коттеджи площадью порядка 100 м2 сравнялись по стоимости с двухкомнатной киевской квартирой.
Цены на коттеджи под Киевом в августе 2019:
Еще одной причиной активизации покупателей эксперт называет прогнозируемое на осень существенное проседание курса национальной валюты. Это также стимулирует потенциальных покупателей вкладывать имеющиеся средства именно в приобретение коттеджей.
По словам Кононова, наибольшей популярностью пользуются коттеджи площадью 100-150 м2 – по итогам 7 месяцев 2019 года на них приходились около 65% всех продаж.
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