Британские пилоты Ryanair готовят серию "зарплатных" забастовок

Пилоты из Великобритании, которые работают в авиакомпании Ryanair, заявили, что готовят в августе-сентябре серию забастовок из-за споров вокруг заработной платы.

Об этом сообщает Sky News.

“Угроза масштабного сбоя полетов в конце летнего сезона нависла над авиакомпанией Ryanair, поскольку ее британские пилоты объявили серию забастовок в августе и сентябре в связи с проблемой зарплат”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение пилотов поддержал их профсоюз.

Пока анонсированы два массовых забастовки. Первая продлится 48 часов 22-23 августа, а вторая растянется на целых три дня – со 2-го по 4 сентября.

Главная причина планируемых забастовок – недоразумение между профсоюзом пилотов и руководством Ryanair по поводу системы карьерного роста и заработных плат, а также менеджмента в целом.