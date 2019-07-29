Британские пилоты Ryanair готовят серию "зарплатных" забастовок

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Пилоты из Великобритании, которые работают в авиакомпании Ryanair, заявили, что готовят в августе-сентябре серию забастовок из-за споров вокруг заработной платы.
Об этом сообщает Sky News.
“Угроза масштабного сбоя полетов в конце летнего сезона нависла над авиакомпанией Ryanair, поскольку ее британские пилоты объявили серию забастовок в августе и сентябре в связи с проблемой зарплат”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение пилотов поддержал их профсоюз.
Пока анонсированы два массовых забастовки. Первая продлится 48 часов 22-23 августа, а вторая растянется на целых три дня – со 2-го по 4 сентября.
Главная причина планируемых забастовок – недоразумение между профсоюзом пилотов и руководством Ryanair по поводу системы карьерного роста и заработных плат, а также менеджмента в целом.
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