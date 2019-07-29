Во Франции установили самую большую в Европе солнечную станцию на затопленном карьере

Во Франции, на территории коммуны Пиоленк, построили самую большую в Европе плавучую солнечную электростанцию ​​на водной поверхности заброшенного карьера.

СЭС площадью 17 га возвели в рамках проекта “O Mega 1”.

На водной поверхности затопленного карьера разместили 47 тыс. солнечных панелей, которые будут производить 17 МВт-ч электроэнергии. Генерируемой СЭС электроэнергии достаточно для обеспечения энергопотребностей 5000 домохозяйств.

Проект “O Mega 1” оценивается в 17 млн ​​евро, из которых 1 млн евро был предоставлен фондом AkuoCoop.

Для размещения СЭС использовали водную поверхность, поскольку сельхозпроизводители во Франции не разрешают строить солнечные станции на свободных землях.