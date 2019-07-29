Укрзализныця запустила дополнительный поезд из Одессы в Днепр

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Укрзализныця назначила дополнительный поезд № 242/241 Одесса – Днепр. Он придется кстати пассажирам, которые будут возвращаться с отдыха на морском побережье или еще планируют отправиться туда в отпуск.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Одесса – Днепр будет отправляться с 9 по 31 августа через день по нечетным числам в 21:35, прибывать в Днепр в 06:50.
Днепр-Одесса – будет отправляться с 10 августа по 1 сентября через день по четным числам в 22:30, прибытие в Одессу в 08:00.
Ранее в Укрзализныце заявили, что сократят объемы пассажирских перевозок, если в правительстве не согласуют изменения в Налоговый кодекс по уменьшению ставки налога на землю для компании.
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