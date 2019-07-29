В Украине вырос спрос на электрокары: Топ-5 популярных моделей

В течение января-июля 2019 года в Украине зарегистрировали 4035 электромобилей, на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщается на сайте ассоциации автопроизводителей Украины “Укравтопром”.

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“За семь месяцев этого года в Украине было зарегистрировано 4035 автомобилей, работающих исключительно на электротяге, из них 3742 легковых и 293 коммерческих. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 53%”, – говорится в сообщении.

91% первичного рынка электромобилей сформировали б/у машины.

Лидеры среди легковых электрокаров:

Nissan Leaf. С января по июль 1899 автомобилей этой модели получили украинские номера.

Tesla Model S, в зачете которой 318 регистраций.

BMW i3 с результатом 216 авто.

Fiat 500e, который выбрали 178 украинцев.

Renault Zoe и Volkswagen E-Golf – по 154 шт.

В коммерческом сегменте лучший результат в Renault Kangoo Z.E. – 272 регистрации за семь месяцев.