Молдова рассматривает вариант реверсных поставок газа из Украины

Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы рассматривает реверсные поставки природного газа из Украины в качестве альтернативы.

Об этом сообщил глава Минэкономики Вадим Бринзан.

“Мы работаем на трех направлениях. Первый заключается в том, чтобы пересмотреть действующий или заключить новый двухлетний контракт с Газпромом, чтобы у нас было время до завершения молдово-румынского газопровода “Унгены-Кишинев”, который планируется сдать в эксплуатацию до марта 2020 года. Мы усиленно работаем с нашими партнерами из Румынии для ускорения процесса строительства”, – сообщил Бринзан.

Министр экономики отметил также, что сейчас проводятся переговоры с Украиной о поставках реверсного газа через северные районы Молдовы.

“Мы хотим запастись украинским газом, чтобы зимой у нас были запасы топлива на тот случай, если с “Газпромом” что-то пойдет не так”, – отметил министр экономики.

Следует отметить, что сейчас Молдова получает газ только из РФ.