По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (30,473 млн и 34,918 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 29), максимальный курс продажи доллара 25,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,57-25,58 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 75 активных заявок по доллару на сумму более 65,391 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,7000 – 2 22225,5500 – 30 00025,5500 – 30 00025,5300 – 10 00025,5300 – 30 00025,5300 – 23 00025,5300 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,5500 – 500

25,5500 – 10 000

25,5500 – 5 250

25,5600 – 30 000

25,5700 – 35 000

25,5700 – 30 000

25,5700 – 15 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,6551 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,5253 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.