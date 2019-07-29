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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (30,473 млн и 34,918 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (46 и 29), максимальный курс продажи доллара 25,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,57-25,58 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 75 активных заявок по доллару на сумму более 65,391 млн грн, которые распределились следующим образом:
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,5500 – 500
25,5500 – 10 000
25,5500 – 5 250
25,5600 – 30 000
25,5700 – 35 000
25,5700 – 30 000
25,5700 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,6551 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,5253 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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