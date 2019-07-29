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Иностранные инвестиции в государственный долг Украины с начала года выросли в 11 раз - Нацбанк

Иностранные инвестиции в государственный долг Украины с начала года выросли в 11 раз - Нацбанк

Доля облигаций внутреннего государственного займа, которой владеют иностранные инвесторы, с начала года выросла в 11 раз.

Такие данные сообщили в Национальном банке Украины в ответ на запрос Громадського.

Так, если в начале 2019 года иностранцы владели 1% всех долговых облигаций Украины, то по состоянию на начало августа доля иностранцев в государственном долга составила 11%.

Приток иностранных инвестиций в государственный долг Украины стал одним из фундаментальных факторов укрепления обменного курса гривны в июле.

«В июле курс гривны укреплялся тоже под влиянием рыночных факторов. Предложение валюты было больше спроса прежде всего вследствие роста интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ», – сообщили в пресс-службе НБУ.

Там также отмечают, что на курс гривны повлияла благоприятная ситуация на внешних рынках и большие объемы денежных переводов в Украину.

«Национальный банк пользовался случаем и в условиях укрепления курса пополнял международные резервы. По данным НБУ, с начала года чистая покупка валюты составляет 2,7 млрд долларов и непосредственно в июле около 1,3 млрд долларов. Однако он делал это таким образом, чтобы не исказить спрос на валюту на рынке, не вызвать дефицит валюты на рынке и не спровоцировать в результате изменения тренда по укреплению на девальвацию», – добавили в Нацбанке.

По материалам hromadske.tv
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