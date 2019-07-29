Австралийцы создали спортивный электрокар на солнечных батареях (фото)

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В Австралии студенты создали спортивный электрокар Unlimited 3.0 на солнечных батареях для изнурительной гонки через пустыню острова.
Автомобиль должен проехать три тысячи километров в рамках Мировой солнечной гонки.
Создатели авто сообщают, что благодаря сверхлегкому корпусу из углеродного волокна, специальным литий-ионным аккумуляторам и малому потреблению электричества Unlimited 3.0 сможет проехать весь путь совершенно без подзарядок.
При этом их заявления нельзя назвать голословными, поскольку это уже третья улучшенная модель электрокара австралийцев. При этом она уже несколько раз участвовала в соревнованиях в Австралии и США.
На разработку улучшенной модификации Unlimited 3.0 изобретатели потратили 30 тысяч часов.
В целом компания по разработке солнечных авто WSU Solar Team была основана в 2012 году изобретателями из Университета Западного Сиднея и сейчас включает 22 студента. В 2013 году ихний электрокар в первом поколении участвовал в гонке World Solar Challenge, преодолев 2,8 тысячи км из 3 тысяч км, а в 2015 году модель второго поколения заняла 10-е место в этих состязаниях.
После этого команда выступила в американской гонке 2018 года, заняв первое место в четырех из пяти этапов, став абсолютным победителем.
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