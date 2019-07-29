В Нацбанке создали управление по защите прав потребителей

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В НБУ прошли обсуждения концепции защиты прав потребителей финансовых услуг, которая была предложена для общественного обсуждения в июне этого года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Глава Нацбанка Яков Смолий в своем выступлении отметил, что для повышения уровня финансовой инклюзии сегодня регулятор берет на себя инициативу в построении эффективной системы защиты прав потребителей финансовых услуг.
“Для комплексного осуществления этой функции мы создали новое подразделение — управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое будет заниматься защитой прав клиентов и работать над развитием клиентоориентированного регулирования”, — заявил Смолий.
Доработанные проекты документов с учетом замечаний будут приняты до конца сентября текущего года, после чего у участников рынка будет 3 месяца для дополнительной настройки веб-сайтов и изменения своих маркетинговых материалов.
После принятия концепции финансовые учреждения будут обязаны раскрывать на сайтах и в своей рекламе достоверную информацию о своих продуктах и предупреждать клиента о возможных рисках. Также они должны будут обеспечить работу удобных инструментов для сравнения стоимости своих услуг (калькулятор, примеры).
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