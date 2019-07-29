iPhone получит полноэкранный сканер отпечатков пальцев

Apple планирует использовать в iPhone 2021 года полноэкранные сканеры отпечатков пальцев.

Об этом заявил аналитик Минг-Чи Куо.

Компания также сохранит систему аутентификации Face ID, которая будет работать параллельно. Не исключен вариант одновременного использования сканера отпечатков пальцев и лица, что в теории повысит уровень безопасности.

Встроенные в дисплей сканеры отпечатков пальцев начали активно появляться в прошлом году, первопроходцем, вероятно, стал Vivo X20 Plus UD.

Apple также работает над подобной технологией, на что указывает патент, зарегистрированный в 2017-м. Однако применять его в своих устройствах американская корпорация не спешит. Это может быть связано с недостаточной эффективностью существующих решений. По словам Минг-Чи Куо, технические проблемы к 2021 году будут преодолены.