iPhone получит полноэкранный сканер отпечатков пальцев

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Apple планирует использовать в iPhone 2021 года полноэкранные сканеры отпечатков пальцев.
Об этом заявил аналитик Минг-Чи Куо.
Компания также сохранит систему аутентификации Face ID, которая будет работать параллельно. Не исключен вариант одновременного использования сканера отпечатков пальцев и лица, что в теории повысит уровень безопасности.
Встроенные в дисплей сканеры отпечатков пальцев начали активно появляться в прошлом году, первопроходцем, вероятно, стал Vivo X20 Plus UD.
Apple также работает над подобной технологией, на что указывает патент, зарегистрированный в 2017-м. Однако применять его в своих устройствах американская корпорация не спешит. Это может быть связано с недостаточной эффективностью существующих решений. По словам Минг-Чи Куо, технические проблемы к 2021 году будут преодолены.
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