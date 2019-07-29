У Зеленского планируют снизить цену электроэнергии для водоканалов

Зеленский и Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, разрабатывают проект решения, которое позволит снизить цену электроэнергии для водоканалов.

Об этом сообщил представитель Президента в правительстве Андрей Герус.

Запланированное снижение будет на 10%.

Введение рынка электроэнергии произошло с ростом цены электроэнергии на 25% для водоконалов. Правительство обещает в течение двух недель разработать проект решения.

В результате введения в Украине рынка электроэнергии, которое не сопровождалось повышением тарифов на воду и водоотвод, водоканалы страны понесли убытки в размере около 200 млн грн за один месяц.



h2. Справка Finance.ua

ЗАО «АК «Киевводоканал» проинформировало потребителей о намерении скорректировать отдельные составляющие тарифов на водоснабжение и водоотведение.