IBM трансформирует свой софт для работы в любом облаке

Компания IBM объявила о трансформации своего портфеля программных продуктов, который теперь предназначен для облачных сред и оптимизирован для работы на платформе RedHatOpenShift. Предприятия смогут единовременно создавать критически важные приложения и запускать их в самых популярных публичных облаках, включая AWS, MicrosoftAzure, GoogleCloudPlatform, Alibaba и IBM Cloud, а также в частных облаках.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новые возможности, ориентированные на работу в облаке, будут предоставляться в виде интегрированных решений, получивших общее название “IBM CloudPaks”.

Данное ПО, сертифицированное IBM и имеющее контейнерный формат, будет предоставлять общую операционную модель и единый набор сервисов, включая управление идентификацией, безопасность, мониторинг и ведение журналов, а также улучшенные видимость и контроль в облачной среде благодаря унифицированной и интуитивной панели управления.