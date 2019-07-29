В США заморозили часть фондов для помощи иностранным государствам

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Администрация США заморозила часть выделенных Конгрессом средств, предназначенных для оказания помощи иностранным государствам.
Об этом сообщила телекомпания CNN.
Теперь фонды не могут быть использованы до тех пор, пока Государственный департамент США и Агентство США по международному развитию (USAID) не проведет их ревизию.
Два ведомства должны исследовать, сколько средств сейчас находится на этих счетах и как они расходуются. Деньги можно будет использовать снова только через три рабочих дня после окончания проверки. В то же время эти средства необходимо потратить до 30 сентября, когда в США заканчивается финансовый год, иначе срок действия разрешения на их использование закончится.
Объем фондов могут составлять от 2 млрд до 4 млрд долларов.
“Счета, которые мы изучаем, включают в себя средства на финансирование программ, которые многие уже длительное время считают пустой тратой денег, например, покупка солнечных батарей для стран Карибского бассейна, финансирование космической программы Пакистана, футбольные лагеря в Гватемале, а также содействие тем странам, помощь которым в принципе не в интересах Соединенных Штатов”, – заявил телеканалу представитель американской администрации высокого ранга.
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