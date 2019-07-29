УЗ планирует зарабатывать на аренде недвижимого имущества более полумиллиона ежемесячно

По состоянию на начало августа 2019 года АО “Укрзализныця” привлекло более 580 тыс. гривен дополнительных поступлений от предоставления недвижимого имущества компании в аренду.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Все объекты выставлялись в системе ProZorro, что сделало процесс максимально открытым. В целом было проведено 36 аукционов. Но сейчас главная цель компании – понять, что рынку наиболее интересно, и предложить именно эти объекты, рассказали в госкомпании.

В УЗ говорят, что по состоянию на начало августа 2019 года уже заключено 11 договоров аренды и еще 18 – на стадии заключения. Крупнейшим и самым дорогим лотом стала часть здания цеха в городе Каменское Днепропетровской области, которую “Укрзализныця” предоставит в аренду за почти 176 тыс. гривен в месяц. Еще семь объектов компания выставит на следующие торги, которые состоятся 9 августа этого года.

В целом в 2019 году правление “Укрзализныци” согласовало почти 80 объектов недвижимого имущества для предоставления его в аренду. Предусмотрено отдать части нежилых помещений, административных зданий, складов вокзалов, локомотивных и вагонных депо и других объектов, которые не используются компанией. Всего в “Укрзализныце” насчитали более 1300 таких объектов.

Арендные лоты предлагаются по всей Украине, объекты расположены и в больших городах, и на маленьких станциях. Все лоты отражаются на официальном сайте ProZorro с возможностью поиска объектов в конкретном городе. Также с лотами можно ознакомиться на сайте “Укрзализныци”.