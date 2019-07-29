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УЗ планирует зарабатывать на аренде недвижимого имущества более полумиллиона ежемесячно

УЗ планирует зарабатывать на аренде недвижимого имущества более полумиллиона ежемесячно

По состоянию на начало августа 2019 года АО “Укрзализныця” привлекло более 580 тыс. гривен дополнительных поступлений от предоставления недвижимого имущества компании в аренду.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Все объекты выставлялись в системе ProZorro, что сделало процесс максимально открытым. В целом было проведено 36 аукционов. Но сейчас главная цель компании – понять, что рынку наиболее интересно, и предложить именно эти объекты, рассказали в госкомпании.

В УЗ говорят, что по состоянию на начало августа 2019 года уже заключено 11 договоров аренды и еще 18 – на стадии заключения. Крупнейшим и самым дорогим лотом стала часть здания цеха в городе Каменское Днепропетровской области, которую “Укрзализныця” предоставит в аренду за почти 176 тыс. гривен в месяц. Еще семь объектов компания выставит на следующие торги, которые состоятся 9 августа этого года.

В целом в 2019 году правление “Укрзализныци” согласовало почти 80 объектов недвижимого имущества для предоставления его в аренду. Предусмотрено отдать части нежилых помещений, административных зданий, складов вокзалов, локомотивных и вагонных депо и других объектов, которые не используются компанией. Всего в “Укрзализныце” насчитали более 1300 таких объектов.

Арендные лоты предлагаются по всей Украине, объекты расположены и в больших городах, и на маленьких станциях. Все лоты отражаются на официальном сайте ProZorro с возможностью поиска объектов в конкретном городе. Также с лотами можно ознакомиться на сайте “Укрзализныци”.

По материалам Центр транспортных стратегий
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