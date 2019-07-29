"Укрпошта" обжаловала запрет на закрытие отделений в селах

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АО “Укрпошта” подала апелляцию на решение Окружного админсуда Киева о восстановлении стационарных отделений в Черниговской области.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Компания оспаривает решение Окружного административного суда города Киева от 3 июля по административному делу о восстановлении стационарных почтовых отделений в селах с населением менее 2000 жителей в Черниговской области и признании противоправным и недействительным Стратегического плана развития “Укрпошты” до 2021 года.
“Укрпошта” просит суд отменить решение Окружного административного суда и принять новое решение об отказе ОО “Общественное движение Сергея Коровченко “Обновление” в части удовлетворенных исковых требований в Мининфраструктуры.
Компания считает, что выводы суда первой инстанции приняты с неполным выяснением обстоятельств и вынесением неправильного решения.
“Укрпошта” указывает, что почтовые услуги могут предоставляться не только в стационарных почтовых отделениях, а и в передвижных отделениях.
3 июля Окружной административный суд Киева по иску общественной организации “Общественное движение Сергея Коровченко “Обновление” признал противоправной и недействительной стратегию “Укрпошты” в части введения мобильных отделений в селах с населением менее 2000 человек.
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