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"Укрпошта" обжаловала запрет на закрытие отделений в селах

"Укрпошта" обжаловала запрет на закрытие отделений в селах

АО “Укрпошта” подала апелляцию на решение Окружного админсуда Киева о восстановлении стационарных отделений в Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Компания оспаривает решение Окружного административного суда города Киева от 3 июля по административному делу о восстановлении стационарных почтовых отделений в селах с населением менее 2000 жителей в Черниговской области и признании противоправным и недействительным Стратегического плана развития “Укрпошты” до 2021 года.

“Укрпошта” просит суд отменить решение Окружного административного суда и принять новое решение об отказе ОО “Общественное движение Сергея Коровченко “Обновление” в части удовлетворенных исковых требований в Мининфраструктуры.

Компания считает, что выводы суда первой инстанции приняты с неполным выяснением обстоятельств и вынесением неправильного решения.

“Укрпошта” указывает, что почтовые услуги могут предоставляться не только в стационарных почтовых отделениях, а и в передвижных отделениях.

3 июля Окружной административный суд Киева по иску общественной организации “Общественное движение Сергея Коровченко “Обновление” признал противоправной и недействительной стратегию “Укрпошты” в части введения мобильных отделений в селах с населением менее 2000 человек.

По материалам Центр транспортных стратегий
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