"Укрпочта" установила 5000 платежных терминалов

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«Укрпочта» установила 5 тысяч платежных терминалов в почтовых отделениях по всей Украине.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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«Банковская система Украины обслуживает только 66% всех украинцев, при этом охват почтовых отделений – 100% населения. Теперь отделения «Укрпочты» позволят использовать современные платежные системы в крупных городах и населенных пунктах с более чем 2 тыс. жителей», – отметил Вице-президент и Генеральный директор Verifone в Юго-Восточной Европе, странах Балканского региона и Турции Онур Алтинбаш.
«Укрпочта» также запустила:
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