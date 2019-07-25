"Укрпочта" установила 5000 платежных терминалов

«Укрпочта» установила 5 тысяч платежных терминалов в почтовых отделениях по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Банковская система Украины обслуживает только 66% всех украинцев, при этом охват почтовых отделений – 100% населения. Теперь отделения «Укрпочты» позволят использовать современные платежные системы в крупных городах и населенных пунктах с более чем 2 тыс. жителей», – отметил Вице-президент и Генеральный директор Verifone в Юго-Восточной Европе, странах Балканского региона и Турции Онур Алтинбаш.

«Укрпочта» также запустила:

мобильное приложение для Android и iOS,

API и личный кабинет – для бизнес пользователей,

и личный кабинет – для бизнес пользователей, чат-боты в мессенджерах Facebook, Viber и Telegram,

в планах запустить услугу по снятию наличных и пополнению карт через POS -терминалы и предоставление скидок при расчете платежной картой в ​​почтовых отделениях.

По статистике:

В июне 2019 года через POS -терминалы было осуществлено 206,6 тыс. безналичных операций на сумму более 92,5 млн грн.