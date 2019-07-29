Американский рынок акций пережил самое большое падение с начала года

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5 августа на Уолл-стрит произошло самое большое в 2019 году падение курсов акций.
Как сообщает Reuters, на фоне торгового конфликта с Китаем индекс S&P 500, в который входят 500 крупнейших американских компаний, упал на 3%, индекс Dow Jones – на 2,9%, Nasdaq – на 3,5%. Падение Dow Jones стало шестым самым большим падением этого индекса за сутки в истории.
Согласно информации, котировки Apple упали более чем на 5%, IBM – почти на 4,5%. Это наибольшее падение с декабря 2018 года. В то же время доходность 10-летней облигации федерального казначейства опустилась ниже отметки 1,75%, что является минимальным показателем с конца 2016 года.
Как отмечает издание, падение котировок связано со снижением стоимости китайского юаня: 5 августа его курс опустился до минимального за 10 лет значения. Президент США Дональд Трамп увидел в происходящем признаки того, что власти Китая манипулируют своей валютой.
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