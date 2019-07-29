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В Японии представили прототип летающего автомобиля (видео)

В Японии представили прототип летающего автомобиля (видео)

В Японии производитель электроники NEC Corp представил прототип летающего автомобиля.

Об этом сообщает Sky News.

«Летающий автомобиль прошел испытания в Японии и смог стабильно зависнуть в воздухе в течение минуты, используя четыре винта. Компания NEC, занимающаяся электроникой, представила эту технологию в городе Абико, расположенном примерно в 22 милях от Токио», – говорится в сообщении.

Сообщается, что во время презентации автомобиль дважды поднялся в воздух и продержался в таком положении примерно минуту внутри большой клетки.

По словам японских чиновников, автомобиль предназначен для беспилотной доставки определенных вещей. В то же время, летающие машины также могут быть использованы в операциях по ликвидации последствий аварий.

Кроме того, ожидается, что такие автомобили будут использовать для сообщения между островами в курортной зоне Миэ. Планируется, что летающие автомобили начнут доставлять грузы не позднее 2023 года, а перевозить пассажиров они смогут ближе к 2030 году.

По материалам hromadske.tv
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