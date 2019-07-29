За полгода продажи через мессенджеры в Украине достигли $300 тысяч

В Украине за первое полугодие 2019 года продажи через новые каналы выросли на 39% по сравнению со вторым полугодием 2018 года. Быстрее всего растут продажи через мессенджеры. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели увеличились на 118% – до $300 тыс.

Об этом свидетельствуют данные компании Admitad.

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Количество онлайн-заказов из блогов и других тематических площадок за указанный период также выросло и достигло 230 тыс. за указанный период.

“Продажи через новые каналы трафика растут, потому что мнениям и рекомендациям микроблогеров и инфлюенсеров люди доверяют больше, чем традиционным рекламным форматам”, – объясняет Country Manager Admitad Ukraine Александр Кривошеев.

В целом в мире продажи через блоги, каналы в мессенджерах, сообщества в соцсетях, популярные аккаунты в Instagram и Youtube растут быстрее, чем в Украине.

Таким образом оборот рекламодателей в мире благодаря новым каналам трафика увеличился более чем в три раза – на 234%, а количество заказов – на 114%, более чем в два раза.