Крупные банки США теряют репутацию - исследование (таблица)

После прошлогоднего снижения репутации большинства отраслей в США, в этом году их показатели стали укрепляться. Исключением стала только финансовая отрасль, которая по-прежнему испытывает дефицит доверия потребителей.

Международная консалтинговая компания Reputation Institute совместно с изданием American Banker провела 9-е исследование US Banking RepTrak, демонстрирующее отношение потребителей к финансовому сектору.

Итоги исследования подтверждают, что падение репутации приводит к снижению готовности покупать продукты банка и рекомендовать их другим.

Одним из главных выводов проведенного исследования стал снижающийся уровень репутации крупных банковских сетей — на вершине рейтинга оказались средние и небольшие компании.

В этом году управление снова входит в тройку главных драйверов репутации, как у клиентов, так и у других потребителей. Уровень этого показателя демонстрирует, считают ли люди банк справедливым, этичным и прозрачным.