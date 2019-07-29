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Все кредиты онлайн в одном бесплатном приложении для Android

Друзья! Вот уже месяц как все желающие могут скачать в Play Маркете бесплатное приложение для Android от Finance.ua. В нем нам удалось собрать все кредиты, что можно получить онлайн.

Приложение помогло уже многим украинцам, и особо радует, что каждую неделю количество пользователей растет на 10%. Уже скоро в приложении появится и кредитный рейтинг, которым также можно будет пользоваться абсолютно бесплатно.

Каждый день мы стараемся добавлять в приложение как можно больше фин. организаций, чтобы помогать вам делать взвешенный и правильный для себя выбор.

Чем удобно приложение? Всего за несколько минут с помощью приложения можно получить кредит на карту, используя мобильный телефон. Причем абсолютно БЕСПЛАТНО. Больше не требуется посещать отделения банков, либо посещать множество интернет ресурсов, чтобы подобрать и получить кредит.

Зачем мне приложение именно от Finance.ua? Наш сайт давно анализирует предложения по кредитам в Украине. За многие годы сформировали четкую систему проверки каждого. А это значит, что в одном приложении вас будут ждать проверенные финансовые организации, предоставляющие кредиты. Неожиданные финансовые вопросы сможете решать быстро и удобно.

Пользуйтесь! Напоминаем, приложение бесплатно:

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По материалам Finance.UA
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