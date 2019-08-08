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SkyUp осенью приостановит выполнение рейсов в Ниццу и Париж

SkyUp осенью приостановит выполнение рейсов в Ниццу и Париж

SkyUp осенью приостановит выполнение регулярных рейсов Киев-Ницца и Харьков-Париж.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе лоукоста.

Последний в этом году рейс:

  • из Харькова в Париж – 6 сентября,
  • из Киева в Ниццу – 9 ноября.

Возобновить полеты по этим маршрутам SkyUp планирует в период летней навигации 2020 года.

«Сейчас мы приостанавливаем выполнение двух рейсов: Киев – Ницца в связи с сезонностью рейса и Харьков – Париж в связи с оптимизацией программы полетов на период зимней навигации. Стоит отметить, что зимой на рынке наблюдается рост спроса на прямые перелеты в горные регионы. В ответ на запрос туристов мы открываем несколько маршрутов из Украины на европейские горнолыжные курорты», — прокомментировали ситуацию в компании.

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Полный возврат средств за билет или возможность перебронировать билет на другую дату на рейс Киев-Париж при условии наличия мест на борту.

Пассажирам рейсов Киев-Ницца SkyUp вернет 100% стоимости авиабилетов.

По материалам Finance.UA
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