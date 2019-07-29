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Укрзализныця сэкономила 45 млн грн вследствие покупки топлива в обход тендера

Укрзализныця сэкономила 45 млн грн вследствие покупки топлива в обход тендера

Укрзализныця провела закупку дизельного топлива по договорным процедурам, после того, как компании-подрядчики заблокировали все тендеры УЗ. Экономия на приобретенном за договоренности топливе составила около 45 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Весь объем топлива, в котором нуждалась Укрзализныця, разделили на 6 условных лотов по 10 000 тонн. Затем УЗ начала проводить переговоры с поставщиками топлива, обсуждая с ними будущие цены.

«По результатам переговоров победителями были признаны четыре компании», – сообщили в пресс-службе.

По данным Укрзализныци, благодаря такому подходу стоимость приобретенного дизельного топлива оказалась ниже, чем рассчитанная стоимость топлива по специальной формуле, на 45 миллионов гривен.

По материалам hromadske.tv
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