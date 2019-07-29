Открывайте торговый счет Weltrade и получайте бонус в размере 50$

Открывайте торговый счет компании Weltrade – и получайте «Бонус от Минфина» в размере 50$.

Как сообщается на сайте «Минфин», торговый счет Форекс от Weltrade открывает доступ к интернет-трейдингу. Это счет в брокерской компании, на котором хранятся и накапливаются деньги от проведенных сделок.

Как получить $50 на счет:

оформить торговый счет через сайт «Минфин»

пополнить счет минимум на $25.

Преимущества компании:

Более 100 000 трейдеров из 18 стран.

Входит в топ-3 брокеров по результатам опросов крупнейших порталов.

Поддержка клиентов работает без выходных в режиме 24/7.

Скорость открытия сделки — от 0,5 секунды.

Автоторговля: роботы, индикаторы и другие приложения для трейдинга.

Вебплатформа, Android, IOS .

. Центовые счета от 0,0001 лота (цена пункта $0,001).

Копирование и продажа сигналов на международных площадках.

Вывод средств клиента за 30 минут.

Виды торговых счетов, которые предлагает компания Weltrade:

Счет Micro . В качестве валюты счета позволено использовать евроценты и центы USD . Минимальный депозит — 25 USD .

. В качестве валюты счета позволено использовать евроценты и центы . Минимальный депозит — 25 . Счет Premium . Минимальный депозит — 200 USD , валюта счета — евро и доллары США .

. Минимальный депозит — 200 , валюта счета — евро и доллары . Счет Pro . Минимальный депозит составляет 500 USD , валюта счета — доллары США .

. Минимальный депозит составляет 500 , валюта счета — доллары . Счет ZuluTrade с минимальным депозитом 200 USD .

с минимальным депозитом 200 . Счет Crypto. Минимальный депозит — 50 USD .

Справка Finance.ua:

Weltrade — это регулируемый брокер с лицензией, который работает на рынке Форекс уже 13 лет. Основные виды деятельности включают предоставление доступа на рынки Forex, CFD , золота, нефти и криптовалют. Компания предлагает трейдерам круглосуточный сервис и индивидуальный подход.