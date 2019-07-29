0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 66 0 Новости партнёров

Открывайте торговый счет Weltrade и получайте бонус в размере 50$

Открывайте торговый счет Weltrade и получайте бонус в размере 50$

Открывайте торговый счет компании Weltrade – и получайте «Бонус от Минфина» в размере 50$.

Как сообщается на сайте «Минфин», торговый счет Форекс от Weltrade открывает доступ к интернет-трейдингу. Это счет в брокерской компании, на котором хранятся и накапливаются деньги от проведенных сделок.

Как получить $50 на счет:

Преимущества компании:

  • Более 100 000 трейдеров из 18 стран.
  • Входит в топ-3 брокеров по результатам опросов крупнейших порталов.
  • Поддержка клиентов работает без выходных в режиме 24/7.
  • Скорость открытия сделки — от 0,5 секунды.
  • Автоторговля: роботы, индикаторы и другие приложения для трейдинга.
  • Вебплатформа, Android, IOS.
  • Центовые счета от 0,0001 лота (цена пункта $0,001).
  • Копирование и продажа сигналов на международных площадках.
  • Вывод средств клиента за 30 минут.

Заполнить заявку на торговый счет от Weltrade

Виды торговых счетов, которые предлагает компания Weltrade:

  • Счет Micro. В качестве валюты счета позволено использовать евроценты и центы USD. Минимальный депозит — 25 USD.
  • Счет Premium. Минимальный депозит — 200 USD, валюта счета — евро и доллары США.
  • Счет Pro. Минимальный депозит составляет 500 USD, валюта счета — доллары США.
  • Счет ZuluTrade с минимальным депозитом 200 USD.
  • Счет Crypto. Минимальный депозит — 50 USD.

Справка Finance.ua:

  • Weltrade — это регулируемый брокер с лицензией, который работает на рынке Форекс уже 13 лет. Основные виды деятельности включают предоставление доступа на рынки Forex, CFD, золота, нефти и криптовалют. Компания предлагает трейдерам круглосуточный сервис и индивидуальный подход.
  • В разделе «Бонус от Минфина» собраны самые выгодные предложения наших партнеров — банков, финансовых компаний и застройщиков.
По материалам Минфин.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.