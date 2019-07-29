Немецкая RWE начала хранить свой газ в Украине в режиме таможенного склада

Немецкая энергетическая компания RWE впервые воспользовалась услугой хранения газа в режиме “таможенный склад” на территории Украины. До сих пор этот трейдер проводил операции по продаже газа исключительно на западной границе Украины.

Об этом сообщает пресс служба НАК “Нафтогаз Украины” в Facebook.

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“В июле ключевой игрок европейского рынка газа – немецкая компания RWE – впервые воспользовалась услугой хранения газа в режиме «таможенный склад» на территории Украины. До того операции по продаже газа этим трейдером проводились исключительно на западной границе Украины”, – говорится в сообщении.

Директор Оператора ПХГ Богдан Максимчук отметил, что украинский оператор в дальнейшем будет развивать сервисы для удобства и выгоды клиентов.

“Очередным шагом, который сделает украинские газохранилища еще более востребованными у европейских игроков, станет введение услуги транспортировки на короткие расстояния – short-haul services”, – прокомментировал Максимчук.