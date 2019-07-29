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Более 30 украинских компаний продали свои бизнес-модели за границу

Более 30 украинских компаний продали свои бизнес-модели за границу

Примерно 30-40 украинских компаний уже продали свои бизнес-модели за границу.

Об этом свидетельствуют данные Украинской ассоциации франчайзинга.

Мирослава Козачук, соучредитель компании Franchise Group, которая помогает предпринимателям в разработке франшизы и ее “экспорте”, отметила, что украинские бизнес-модели чаще всего покупают инвесторы из стран СНГ и Восточной Европы.

Среди причин, которые подталкивают украинских предпринимателей продавать франшизы за границу – более высокий по сравнению с Украиной доход и дополнительный толчок к продаже франшиз на внутреннем рынке.

Так, владельцы франшизы обычно получают около 5% от оборота партнерской компании, а поскольку выручка за рубежом выше, соответственно, выше и обязательный платеж.

Кроме этого, выход на внешние рынки помогает активнее продавать бренд в Украине.

“Инвесторы смотрят: если франшиза популярна за рубежом, значит, она универсальна, адаптирована, транспарентна. И, соответственно, интерес растет и здесь”, – заявил Вадим Костенко.

Эксперты оценивают, что главным генератором франшиз для внешних рынков в ближайшее время останется украинский ресторанный бизнес.

По материалам Економічна Правда
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